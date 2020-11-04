廖文良前女佣发声明 说明投诉原因

（早报讯）廖文良前女佣莉雅妮指法庭的证物有可能被动过手脚，使她显得不诚实。警员在录取口供时也没有提供印尼语通译员，基于这种种原因，她要求警方就调查程序和提控展开调查。

莉雅妮今早在内政部兼律政部长尚穆根发表部长声明之前，通过客工援助组织情义之家发声明，说明她投诉的原因。她是在今年7月3日针对东陵警署的几名警员提出投诉，要求警方展开调查。

她指法庭的证物有可能被动过手脚，试图让她显得不诚实。声明指，在盘问过程中，主控官要求警员向她展示杰罗尊达（Gerald Genta）名表，她的律师发现警员开始摇晃手表。她当时被问道，手表是否能操作。在那个时候，以及当手表在庭内被传时，手表指针还在动。但接受再盘问时，当她的律师要求警员不摇晃手表时，指针没有动静。

莉雅妮也指，四份口供是在没有印尼语通译员的情况下记录，在录口供时也未让她当场过目被指的贼赃。此外，她指当局拖延取证物的过程，对此关注用来提控她的证据可靠性。

她也指调查人员给案件现场专家的指示有误，以致所提供的草图具误导性，不正确地反映有三箱贼赃。

“我在等待有关要求检讨警员行为的进展通知。我知道各相关机构有意纠正我的案件所反映出的问题，并会改进刑事司法制度后，感到欣慰。这正是我向警员提出投诉，以及要求调查主控官行为的用意。发生在我身上的事也有可能发生在其他弱势者的身上。我希望就我的案件的检讨工作有助全面且透明地针对更广的课题，为所有人改进刑事司法制度的公平性。”