城市发展委任德勤评估协信远创的投资

（早报讯）城市发展（CDL）今天宣布委任审计公司德勤（Deloitte）作为它的外部财务顾问公司，以协助进一步评估和审查城市发展对中国房地产公司协信远创（Sincere Property Group）进行的投资。

城市发展是在今年4月宣布收购协信远创，当时该公司形容这是一项历史性的转型交易，开展了集团中国业务的新增长阶段。

协信远创被中国房地产开发企业协会列为当地百强发展商之一，以及十大商业园区开发和运营商，在在北京、上海、广州、重庆等中国多个城市，拥有不同种类的房地产。

城市发展共投资协信远创19亿元，包括在以44亿人民币（约9亿新元）收购协信远创51％股权、以2亿3000万美元（约3亿1184万新元）认购协信远创的债券，以及提供6亿5000万人民币营运资金贷款。

此外，集团为协信远创将于10月26日到期的15亿人民币债券提供资金支持，以及15亿人民币的外部银行贷款提供担保。

由于不认同集团董事会和管理层投资协信远创，以及持续给予协信远创财务支持，城市发展非执行及非独立董事郭令柏上月辞去董事职务。

郭令柏是城市发展执行主席郭令明的堂弟，多年来一直在郭氏家族掌管的新加坡丰隆集团旗下多家公司担任董事。

城市发展在今天文告中指出，考虑到冠病疫情暴发后，中国采取各项措施进一步收紧当地房地产公司的流动资金，包括“三道红线”政策（通过三道负债率相关的红线将房企分为四类进行监管），将对协信远创的流动状况带来挑战。为此，集团董事会已授权德勤进行此这项投资的相关评估和审查工作。

城市发展文告说：“鉴于上述挑战，德勤将就集团在协信远创的投资进行评估。这项评估工作预计在今年底前完成，集团将根据评估结果，更新为股东所提供的建议。"