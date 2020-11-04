【尚穆根部长声明】维护法治是制度公正、平等与正义的关键

（早报讯）在世界各个角落，仇视富人与精英的心理正迅速成为一股时代思潮。我国虽不面对同样处境，但廖文良前女佣案引起的广泛关注显示，国人非常在乎制度是否公平对待身份与阶级悬殊者，此时维护我国建立在公正、平等与正义基础上的法治精神，也变得至关重要。

内政部兼律政部长尚穆根星期三（4日）在国会交代这起案件的来龙去脉后斩钉截铁地表明，由始至终樟宜机场前主席廖文良身为涉案人的雇主，没有施压或以任何方式影响这起偷窃案的侦办，各个司法机构也秉公处理，案件反映我国刑事司法制度如当初所设计，仍然行之有效。

尚穆根在部长声明中一再强调，我国不能因一不留意，让公正、平等和正义的价值观遭逐步侵蚀。他说：“如果廖文良对案件程序真的造成不公平的影响，那将严重打击我们的立国根基，也将成为新加坡建设工程中的明显凹痕。”

目前许多社会仍在尝试弥合不平等问题造成的鸿沟，尚穆根也形容，人们对体制的不公感到不耐烦，觉得精英阶层一再为了个人利益而绕过规则、扭曲制度，并搜刮几乎所有的经济利益，在过程中还买通和贿赂了政府。

他认为，在新加坡，政府制定社会经济政策，积极介入以更均匀地分布增长的果实，我国不面对与其他国家相同的处境。“但人民知道，这个能够让我们获平等机遇、公平分享经济利益的制度必须小心翼翼地去维护，知道必须去提防有钱有势者。”

“而一旦有一部分的人感觉到制度只偏袒一些人，或形势对他们不利，那新加坡社会的和谐也会受到动摇。这个国家将无法成功。”