（早报讯）美国隔夜股收高，投资者对国会两院预计仍分别由两党控制感到安心，推动科技股和医疗股上涨。

美国大选的完整结果虽然还未出炉，但共和党预计会拿下参议院多数议席，维持参众两院分别由共和党和民主党掌控的现状。投资者认为，这样一来，就不会有重大政策改变。

道琼斯工商指数上涨1.34%至2万7847.66点；标普500指数收升2.20%，报3443.44点；纳斯达克指数上涨3.85%至1万1590.78点。

新加坡海峡时报指数周三起18.76点或0.75％，闭市报2515.98点。

今天可关注的股票：

1.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）在周四（11月5日）开始前公布2020财年第三季业务汇报。信托的房地产组合租用率从96.2%滑落至9月底的94.3%。原因是租约到期以及全美国的新租赁活动放缓。

信托的加权平均租约（WALE）为5.5年，负债率为39.9%。

2.Biolidics的日本合作方Sysmex向公司提出反索偿，并指公司的专利申请可能包括Sysmex的知识产权，违反双方签署的可行性研究协议。

Biolidics上个月向Sysmex发出索偿信（Letter of Demand），指对方未征询同意而独自申请专利权。虽然Sysmex对此作出回应但公司对回应不满意，于周四向Sysmex发出仲裁通知。

3.特科国际（Trek 2000 International）第三季净亏损70万美元（95万新元）与去年同期取得的4000美元净利相反。营收则同比上升至770万美元，高于去年的760万美元。

4.凯德集团（CapitaLand）、胜科工业（Sembcorp Industries）和新加坡能源集团（SP Group）将联合研究使用结合不同能源为数据中心供电。这些能源包括太阳能和氢气，再配合智能科技以提高能源效率。