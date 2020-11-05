在美正式被控索取及拥有儿童色情照 余澎杉有意抗辩

（早报讯）新加坡籍博客余澎杉上个月在美国被控索取和拥有儿童色情照，昨天（11月4日）被大陪审团正式提控相关罪名，他有意抗辩。

《联合晚报》早前报道，本地博客余澎杉（Amos Yee，20岁）上个月在美国被控拥有及向他人索取儿童色情照，指他与一名14岁少女在去年4月至7月互相交换裸照和数千则短信。

余澎杉早前曾在网上公开谈论恋童癖。他的义务律师曾在庭上称余澎杉是“网络白目”（internet troll），在网上总是满嘴荒唐话，因此对他的网上言论应持怀疑态度。

根据媒体报道，余澎杉昨天（4日）被美国大陪审团（grand jury）正式提控相关罪名。

根据美国法律，任何人若被起诉，将会得到正式通知，指他犯下罪名。被告接着将被传讯（arraigned）上庭，并将得知控状内容，以及提出抗辩。

余澎杉昨天通过远程聆讯（remote hearing）时，被告知他被大陪审团提控。他全程默不作声，最后只说了一句“谢谢”。

余澎杉有意抗辩，获准以100万美元（约136万新元）保释在外，但相信无人保释，他目前被还押。他在等待审讯期间不准使用互联网。一旦罪成，他可能会失去政治庇护资格。案展本月18日。

余澎杉2015年在网上发布诋毁基督教和辱骂我国建国总理李光耀的视频，并张贴李光耀及英国已故首相撒切尔夫人头像的猥亵图，被判坐牢四周。

隔年，他又因蓄意伤害回教徒和基督教徒的感情，及没遵守指示和庭令到警署报到等罪名，被判坐牢六周和罚款2000元。2017年取得美国政治庇护。