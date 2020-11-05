楼上有人点蜡烛飘浓烟 楼下居民以为失火急逃

（早报讯）楼上有人点蜡烛飘出阵阵浓烟，楼下三户居民以为有单位失火，慌忙夺门而出；也担心有人受困楼上，有居民拨电报警和通知民防部队赶来现场，岂料却是摆了一场乌龙。

这场事故发生在昨天（11月4日）晚上约8时30分，地点在盛港一带康埔桦径（Compassvale Walk）第229座组屋。

住在15楼的林女士（48岁，策划员）受访时透露，事发时她在客厅烫衣服，烫到一半走进房里拿东西时，在客厅的女儿突然喊说闻到烧焦味。

“我出来客厅后也闻到烧焦味相当浓烈，还看到烟，以为烫斗着火，所以马上把烫斗的电关掉。我和丈夫也到处找看家里的哪处失火，但没发现任何异样。”

情急之下，他们三人马上跑出屋外。这时，隔壁邻居卓女士（54岁，会计师）同样也因闻到烧焦味而跑出门口，他们都以为有单位失火。

林女士称当时她丈夫从门口往楼上看时，看到楼上印度籍邻居客厅外的窗沿有火光，而且还冒着烟。卓女士的女儿担心有人受困在楼上单位，于是马上报警，并上楼查看，

卓女士说：“女儿上楼时，楼上那户邻居才说，原来他们在烧类似蜡烛的东西，是宗教习俗，并没有着火。”

警方和民防人员随后在10分钟内抵达，但当时蜡烛已烧完，浓烟也消散，民防人员和警员则向该邻居了解情况。

对此，林女士认为，把正在燃烧的蜡烛摆在客厅外的窗沿非常危险，可能会有引发火患的风险。

“如果燃烧中的蜡烛掉下楼，楼下的单位可能会遭殃失火。”