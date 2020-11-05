第三季盈利优于预期 三银行股价大涨

（早报讯）准备金减少，财富管理以及信用卡收费收入增加，本地三家银行第三季盈利表现皆优于预期，带动银行股大涨。

星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）今天开市前发布第三季业务报告，大华银行（UOB）则于前一天发布。

与去年同期相比，三家银行的净利皆下跌，跌幅介于12％至40％，大华银行跌最多。若比较第二季，华侨和星展的净利上升，大华维持下跌。

尽管如此，三家银行的表现皆优于市场预期。彭博社的数据显示，华侨的表现超出市场预期最多，第三季净利10亿2800万元，比预期的8亿9600万元，高出14.7％。

其次是大华，6亿6800万元的净利比市场预期的6亿零400万元，高出10.6％；星展的12亿9700万元则高出市场预期将近6％。

优于预期的表现，带动三家银行股价大涨。星展涨4.08％，闭市报22.43元；华侨涨3.48％，闭市报8.93元。大华于昨天已经涨了1.80％，今天再涨3.23％，闭市报20.44元。

星展银行分析师林瑞雯接受《联合早报》采访时说：“第三季优于市场预期的表现，大部分是源自较低的准备金，以及财富管理和信用卡收费收入自第二季谷底反弹。”

星展和华侨在第三季所拨出的准备金各比第二季减少35％和53％；大华的虽增加20％，但主要是因为该银行在之前两个季度拨出较少准备金。

辉立证券研究部投资分析师郑伟权受访时指出，星展和华侨之前拨出的准备金较高，部分原因是两家银行为兴隆贸易（Hin Leong Trading）拨出了大笔特别准备金。

兴业证券指出，大华的准备金增加，抵消了银行收费收入复苏的利好因素。大华的收费收入比第二季增加15％至5亿1400万元，其中财富管理和信用卡收费收入各增长了41％和25％。

星展的财富管理收费收入在第三季环比增加25％至3亿8000万元，创下历来第二高的季度表现。

郑伟权认为，三家银行的非利息收入复苏，接下来应该可以抵消净利息收入下滑的影响，随着准备金进一步减少，盈利也有望上升。他说：“三家银行的客户贷款延期偿付占整体贷款5％至10％，目前各自拨出的准备金估计足够应付。”

郑伟权也提醒，若冠病疫情恶化，经济复苏受阻，客户准时还款的情况可能受到影响，“明年我们仍得密切留意银行的不良资产有否增加。”若情况急转直下，他预期新加坡金融管理局将再度出面呼吁银行节制派息，进而冲击银行的收益率。

金管局于今年7月份呼吁本地银行将2020财年每股派息限制在上财年的60％。