（早报讯）美国隔夜股连续四个交易日上涨，美国大选后预计不会出现重大政策改变和美国联邦储备局维持近零货币政策，提振投资情绪。

分析师指出，美国大选结果虽然还未出炉但共和党预计会持续掌控参议院，政府将难以推行新的重大政策，例如调高税率。

道琼斯工商指数上涨1.95％至2万8390.18点；标普500指数上涨1.95％至3510.45点；纳斯达克指数收升2.59％，报1万1890.93点。

新加坡海峡时报指数周四连续四个交易日上扬，升至8月份以来最高位，也是过去五个月以来最大的单日涨幅。海指闭市报2588.62，涨72.64点或2.89％。

今天可关注的股票：

1.星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）收购的项目带来收入，推动截至今年9月底的上半年每单位派息同比上升5.5％至3.65分，全年则上涨1.7％至7.12分。

信托将在12月17日派发下半年的部分派息，即3.39分。另外0.26分已在6月提前派发。

信托下半年营收创下新高达到2亿1330万元，同比大涨94.6％；经调整的净房地产收入上升80.6％至1亿6140万元。可派发收入则增加81.7％至1亿2486万元。

另外，信托也在周五早上宣布完成收购英国法恩伯勒商业园（Farnborough Business Park）50％股权和Maxis商业园100％股权。

2.在凯利板上市的马来西亚发展商Aspen集团要求暂停交易，以在稍后公布一项消息。

3.凯德商用中国信托（CapitaLand Retail China Trust）计划收购中国五个商业园和乐峰广场（Rock Square）其余股权。收购总额预计达8亿2240万元。

信托有意收购五个商业园的部分或全部股权，腾飞新苏（51％股权）、新加坡腾飞科汇城（100％）、腾飞创新中心（80％）、新加坡杭州科技园1期（80％）、新加坡杭州科技园2期（80％）。另外也收购乐峰广场的49％股权。

4.新加坡邮政（SingPost）截至9月底的上半年净利同比下滑42.1％至3094万元 ，营收则上升9.6％至7亿零778万元。

电子商务的增长带动营收上升，可是冠病疫情导致国际运输成本和人力成本增加，以至于净利下降。集团将在11月29日派发每股0.5分的中期股息。