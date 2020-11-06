“燃油大王”林恩强和子女 被汇丰银行索偿1亿元

（早报讯）本地“燃油大王”林恩强创办的兴隆贸易拖欠48亿新元，最大债主汇丰银行上个月入禀法庭，向林恩强、一对子女和公司女经理索偿近1亿1600万新元。

林恩强被誉为本地的燃油大王，他于1963年创立兴隆贸易（Hin Leong Trading），是全球燃油最大交易商之一。但因冠病疫情引起的油价暴跌和燃料需求骤降，该公司财务状况急速恶化，拖欠23家银行的数十亿元贷款，并于今年4月向法院申请破产保护。

兴隆贸易的司法管理人普华永道（PwC）早前提呈法庭文件，指林恩强以及他的子女林志明和林慧清进行欺诈交易，违反董事受托责任（fiduciary duties）。

PwC指林恩强和他子女通过欺诈性交易，包括伪造收益以掩盖贸易和其他活动中累积的损失、伪造文件，以及通过不正常方式输入会计资料以操纵公司账户，夸大公司库存情况，以及通过不当手段取得融资。

PwC因此入禀法庭，希望能从林恩强和他子女身上索回35亿美元（约48.09亿新元）的债务，以及9000万元股息收益。

据《海峡时报》报道，上个月21日，共被拖欠6亿美元（8亿多万新元）债务的汇丰银行（HSBC）成为首家入禀法庭索偿的银行，除了林家，也向兴隆贸易的一名公关部门女经理成慧珠（译音）索偿，共索偿额约8530万美元（近1亿1600万新元）。

银行指林恩强等人通过签署伪造两份收据，骗取银行1亿1170万美元（1亿5000多万新元），两份收据被指向两家公司分别出售了5600万美元（7563多万新元）和5570万美元（7523多万新元）的汽油。

银行认为，对方隐瞒了资不抵债的实情，财政报告少了8亿美元（约10亿新元）的损失，林恩强还叫财务部隐瞒这些损失，若出事他会负责。