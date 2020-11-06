马国木匠本地工作疑过劳死 狮城商捐万元助家属渡难关

（早报讯）41岁马国木匠疑操劳过度心脏病发过世，遗下妻子和四名子女，经济陷入困境。一名狮城好心商人同情死者一家的处境，联系《联合晚报》希望捐出1万元，希望能给死者家属打气和送暖，协助他们渡过这次难关。

《联合晚报》日前报道，来自柔佛峇株巴辖的41岁陈春宝，两三年前来本地当木匠，他于上个星期一（26日）在兀兰工业区的宿舍出事，死因是心脏病爆发。

陈春宝遗下40岁妻子和四名年龄分别为18岁和15岁的儿子，以及11岁和8岁的女儿，他们一直以来都在马国生活。

死者是家中唯一的经济来源，生前仍需供房和供大儿子念大学。他当初来新工作，就是为了多赚点钱，每个月几乎将全部薪水汇回家。如今他突然离世，令马国的妻小顿失依靠。

新闻见报后，一名不愿具名的狮城热心商人联系上《联合晚报》，希望能通过《联合晚报》慰问死者家属，并捐出1万元帮助他们渡过这个艰难时刻。

狮城商受访时说：“死者为了家庭他默默工作又省吃俭用，自己不舍得吃好的，鞋子破了也舍不得丢，为的是给家人更好的生活，才会累坏身子。他是一个好爸爸，很伟大，我非常尊敬他。”

他希望通过这笔善款，让家属知道他们不是孤军作战，希望能借此鼓励家人勇敢面对未来。“我希望他的儿女不要放弃，用功读书，长大后把母亲照顾好，坚持下去。”

他也说，平时上班途中看到许多越堤族骑着电单车，早出晚归，工作辛苦但是赚的钱又不多，“所以在路上看到他们骑电单车时，希望大家能给予包容与尊重，也可以给他们一个微笑，送人玫瑰，手有余香。”

狮城商指疫情当前大家都很不容易，希望鼓励更多人不要放弃，互相帮助，继续传播正能量和爱心。

死者妻子陈琳乐（40岁）受访时说：“我至今仍无法接受丈夫离世，但还是非常感谢好心人的帮忙和打气，为了孩子我会撑下去，谢谢大家关心。”