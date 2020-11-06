教育部公布各类别中学的新截分点范围

（早报讯）小六会考明年采用新的积分等级制，属政府和政府辅助学校的中学在O水准快捷课程的截分点预计介于8至22分，直通车课程的截分点则介于7至9分。

自主学校例如莱佛士书院、华侨中学、南洋女子中学校等，截分点可介于6分至8分（直通车课程），以及8至10分（O水准课程）。

属于自治学校（Autonomous Schools)的中学例如圣尼各拉女校、公教中学、德明政府中学、四德女中、维多利亚学校等，截分点可介于7至9分（直通车课程），以及8至16分（O水准课程）。

教育部今天（11月6日）公布各类别中学的积分等级截分点范围，供明年上小六的学生和家长参考。截分点是根据2019年小六会考学生成绩和选校趋势模拟后，得出的参考范围。与目前的T－值积分(T-score）一样，学校的截分点每年都可能依各届学生的成绩，以及选校决定而有所不同。学校的截分点是取决于最后一名被录取学生的积分。

到了明年上半年，教育部将为小六生提供每所中学的积分等级截分点供参考。这个截分点会根据2020年小六会考生的成绩和选校结果得出。

小六会考从明年起改以“八级”的积分等级（简称AL）制来评估学生自身学习表现，不再采用与同届考生成绩相比较后计算的T－值积分。考生每科考获的积分等级介于AL1至AL8。AL1是表现最优秀的等级，学生在小六会考四科总成绩因此可介于4至32分。

教育部今天也公布科目编班制的合格标准。被编入普通学术源流的学生可根据能力在中学修较高程度的科目。学生只要在小六会考的普通水平（Standard Level）科目获AL5或更好的成绩，就能以快捷水平修读这门科目。

被编入普通工艺源流的学生若在普通水平科目考获AL6或更好的成绩，或者在基础水平（Foundation Level）的科目考获A，也能以普通学术源流水平修读该项科目

今年的小五学生的年底成绩单将反映新的积分等级，好让他们熟悉明年开始的制度。学校接下来会与学生和家长联系，提供他们有关讯息。家长也可上教育部网站查阅，并可点击链接，了解中学学校类别。

但教育部强调，学生与家长不必急着选校，也不宜过度将专注力放在达到某个截分点，而是让孩子继续享受学习过程。家长和学生会有足够的时间和讯息做出选择，选校时应全面地考虑学校的学习环境、校风、课程辅助活动选择、地点等因素。