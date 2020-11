前副总理贾古玛：希望新美良好关系未来能够延续

(早报讯)由于新美两国在很多领域有着共同的利益,美国过去无论是民主党还是共和党人担任总统,我国都能和对方保持良好关系。前副总理贾古玛教授希望,无论本届美国总统选举结果如何,这一良好关系能够延续下去。

贾古玛的英文新书《治国—新加坡的视角》(Governing - A Singapore Perspective),周五(11月6日)下午在外交部举行发行仪式。贾古玛与英语电台MONEY FM 89.3主持人米雪马丁(Michelle Martin)对话时,做出以上表示。

他说:“能够和民主党和共和党政府都建立良好的关系,是一件非常幸运的事。”

不过,贾古玛指出无论选举最终结果如何,美国已经出现了两极分化,这意味着它未来或许无法如友国所希望的那样,继续在全球事务中扮演重要的领导角色。

“正如外交部长维文医生所强调的‘外交始于内政’,无论是大国或者小国,如果国内不团结、不稳定,无法取得成功,那这个国家就不可能在国际舞台上成为一个有效的参与者。”

贾古玛曾在美国求学,也在那里生活及工作过一段时间。他在发行仪式上说,看到眼下美国的局势,自己感到十分难过,“接下来美国需要一段时间让局势重新稳定下来,但选举的过程却让人相当沮丧。”

“美国向来被视为民主的灯塔,但这个光环在选战中遭到一定程度的损坏,人们向对方发出侮辱性的、诽谤性的言论,计票站周围还集结了携带枪械的人们,这几乎可以视为是威胁计票工作……我无法想象这样的事情会发生在美国。”

贾古玛强调,美国社会现在充斥的仇恨和痛苦也有可能在新加坡出现,‘我们不应该将这里的社会凝聚力和团结精神视为理所当然,能够在大国发生的事情,在小国也能发生,因此人们应该尽力确保这样的事情千万不要在本地上演”。

贾古玛1980年至2011年从政,曾经担任内政部长、律政兼外交部长、副总理以及国务资政兼国家安全统筹部长等要职。他目前是外交部长高级法律顾问,并在今年国庆日获颁表彰民职工作人员卓越贡献的最高荣誉—淡马锡勋章(最高荣誉)。

《治国》是贾古玛2011年从政坛引退以来出版的第五本书。他2011年曾出版《外交—新加坡的经验》(Diplomacy - A Singapore Experience),2015年出版的则是《座上宾或盘中餐—一本新加坡回忆录》(Be At The Table Or Be On The Menu - A Singapore Memoir)。

《外交》去年曾经出版修订版,贾古玛教授2018年也和我国巡回大使许通美教授和高级副总检察长余文正联手撰写《白礁:两起未审理的案件》(Pedra Branca: Story of the Unheard Cases),讲述我国老一辈与新一代外交与法律专才,在2017年及2018年准备通过国际律法捍卫白礁主权的幕后经历。

有别于《外交》和《座上宾或盘中餐》,《治国》花了不少篇幅,以深入浅出的方式讲述我国政府、总检察署和司法机构之间的关系,同时也对一些法律及时事课题发表看法。

这些课题包括是否应废除将男子间性爱行为治罪的刑法第377A条文、第四代领导班子接班时间表、欧思礼路建国总理李光耀故居风波、保留总统选举制、冠病疫情以及今年7月的大选。

国防部长黄永宏医生是发布仪式的嘉宾。他在发言中说:“贾古玛曾与我国全部三位总理共事,像他这样长期参与我国政坛重要事务的人并不多,这也是为什么教授能够通过真实、权威的笔触,以亲历者的身份作出这些记述。”

《治国》由海峡时报出版社出版,售价含消费税为35元,明天起在各大主要书局以及stbooks.sg网站出售。贾古玛已经决定再度将版税全数捐给外交部领养的慈善机构彩虹中心。