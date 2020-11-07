首批无须居家隔离的22名中国旅客昨天抵新

（早报讯）我国昨天起单方面解除对中国的边境限制，首批22名中国旅客昨晚抵新。

来自江苏 ，在美国修读金融硕士学位的张哲越（28岁）一听到新加坡单方面解除对中国的边境限制，便马上抢购来新的机票和申请航空通行证，她昨晚从上海飞抵新加坡，准备两周后转机到美国，成为抵新后首批无须居家隔离的中国旅客之一。

我国从昨天（11月6日）起单方面解除对中国和澳大利亚维多利亚州的边境限制，检测呈阴者抵境后无须隔离，但须遵守防疫措施。中国和维州的旅客可从10月30日中午开始申请航空通行证（Air Travel Pass）。申请者须在入境前连续14天都只在中国或澳洲。

他们只能搭乘直飞航班，抵境后不能搭乘公共交通，而且必须申报住处，并在确认冠病检测呈阴性后才能外出，出行时必须开启“合力追踪”应用。

张哲越乘搭昨天唯一从中国抵新的中国吉祥航空航班，从上海飞抵我国，并在晚上约9时30分抵达樟宜机场。她将在新加坡待14天后，再飞往美国与在当地念书的丈夫相聚。

她受访时指出，冠病疫情暴发后，她自3月就已回到中国，原本考虑在年底飞往英国再转机至美国，因此对于我国对中国解除边境限制感到很开心。

“我一听到新闻后，就马上买了来新加坡的机票和办理签证，因为担心大家会先抢购机票。我隔天就申请了航空通行证，一小时内就获得批准。”

张哲越很开心能赶上第一趟航班，并指出从下飞机到进行冠病检测等，整个过程很有效率，下来只需在酒店等待检测结果。

至于在新加坡有什么计划，她说：“听朋友说现在是新加坡餐馆周，所以我预订了几家餐馆，下来也想去动物园和环球影城游玩。”

新加坡民航局答复《联合早报》询问时也透露，航空通行证计划自9月推出以来，新加坡民航局已批准了2613份申请。申请者分别来自澳大利亚、文莱、新西兰，越南。

截至昨天，已有811名旅客飞抵新加坡，另有1465名旅客还未出发。