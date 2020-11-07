地铁站名配上商标 移花接木"笑"果足

（早报讯）创意加巧思，新加坡地铁站名称也能“玩”出新花样！本地设计师突发奇想，取新加坡地铁站的站名，配上不同全球知名商标，创意逗乐不少网民，直呼新设计很可爱！

11月4日，设计师林汉光（37岁）在面簿发布了一条别出心裁、让人看了发出会心一笑的帖文。该帖文的内容，是他花了三个星期左右的时间，给本地120个地铁站名字配上不同知名品牌商标，让新加坡地铁站也有商标。

例如，设计麦波申（MacPherson）站名用取的是快餐店麦当劳（McDonald’s）的商标，两者的名字都是“M”开头，长度也差不多，移花接木之后的“笑”果不错，不细看的话恐怕还真看不出端倪；花拉公园（Farrer Park）地铁站名取用了职总平价超市（FairPrice）的商标，把“Fair Price”的字眼改成“Farrer Park”看起来大同小异，不留意看的话可能就被蒙骗过去了。

令人印象深刻的还有，设计虎豹别墅站名时，林汉光取用了虎标万精油商标。众所周知虎豹别墅和虎标万精油都是胡文虎和胡文豹兄弟的产业。虎豹别墅站配上虎标，二者结合，几乎看不出修改痕迹。

创意活泼可爱，在网上疯传，仅一天时间就积攒超过1200个赞以及2000个转发。有网友还特地列出一些与地铁站对应的原版商标。林先生平时喜欢尝试不同设计，起初只是觉得给地铁站配商标很有趣，并没想到自己的无心之举竟会引起那么多网友关注。