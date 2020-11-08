【行动党干部大会】王瑞杰：行动党须贴近基层但也应使用社交媒体

（早报讯）与选民面对面互动向来是人民行动党的优势，党员必须继续贴近基层，与此同时也应更积极通过社交媒体平台与选民互动。

两年一度的行动党干部大会今早召开。该党第一助理秘书长、副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在大会上致辞时强调贴近基层的重要性。

“新加坡人不能单单将行动党视为有能力的政府，而是人们能认可，也信任得过的（政府）。”

王瑞杰说，与选民面对面互动向来是行动党的优势。他以接见选民、挨家挨户走访及到弱势家庭进行家访的活动为例，指行动党所有支部通过等各式各样的方式与居民互动。

“正如不少人所观察到的那样，以真诚的方式互动，是我们关怀不同年龄层、种族和地区人民的重要方式。我国目前正面临冠病疫情和经济危机，因此活跃基层党员必须关心并支持受影响的居民。”

行动党通过上述方式贴近基层的同时，也必须更积极通过社交媒体平台与选民互动。

“随着全球更加数码化，社交媒体的影响只会日益增加……具备实质能力必不可少，但我们也必须努力掌握新媒介，在网上有更大的影响力。”行动党今年大选虽蝉联执政，得票率仅61.2%。王瑞杰透露，他和兼任行动党秘书长的李显龙总理已要求党组织秘书、国家发展部长李智陞负责此次选战的检讨工作。“很感谢大家坦诚和有益的反馈。检讨工作已经完成，中委会下来会讨论检讨结果。”