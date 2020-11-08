弟拿到卡 姐知密码 提走阿嫲逾2万狂购名牌货花光

（早报讯）弟弟拿到提款卡，姐姐刚好知道提款密码，两人联手七天内偷偷提走阿嫲2万8600元，如豪客般到处挥霍，花到一分不剩。姐弟俩双双被控，18岁的弟弟日前认罪，待缓刑监视及青年改造所报告出炉后再下判。

根据儿童与青少年（修正）法案，今年7月起，媒体不得报道任何可能泄露未满18岁青少年身份的资料，包括被告的姓名。

18岁的弟弟共面对五项控状，主控官以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考量。

他日前承认的罪行包括两项偷窃罪和一项非礼罪。

案发时，被告和80岁的阿嫲同住。

调查揭露，被告今年3月18日前，在阿嫲的床上看见她的提款卡，于是就顺手牵羊，并告诉他的姐姐（19岁），跟着他也发现姐姐原来知道阿嫲提款卡的密码，两人便决定一起把钱提出来分着用。

短短七天内，两人共提出2万8600元，拿着钱到处挥霍。

警方从他们身上起获多样物件如球鞋、衣服、名牌内衣、化妆品、名牌钱包、iPhone手机和智能手表iWatch等。

两人承认这些物品都是用从阿嫲户头偷来的钱买的。

此外，被告的姐姐还将1013元存进自己的银行户头内，再转账给她的母亲，但母亲却不知道那是她偷来的赃款。

阿嫲发现自己的提款卡不翼而飞，也发现钱被提出后，于是报警，但她当时并不知道是孙子偷钱。