李总理发贺电祝贺拜登当选美国第46任总统

（早报讯）李显龙总理发贺电恭祝拜登当选美国第46任总统。李总理指出，新加坡与美国长久以来享有坚固且多面向的合作，他期待与拜登继续推进新美关系。

此外，李总理和副总理王瑞杰分别也发贺电祝贺当选美国副总统的哈里斯。李显龙在贺电中邀请哈里斯对新加坡进行首次访问。

据外交部今天（11月8日）发布的文告，李总理在致给拜登的贺电中说：“美国人已将信任托付于你的远见和领导力。同样的，许多国家也期待美国在你的政府领导下发挥国际领导力，一起合作克服全球所面对的挑战，尤其是眼前冠病疫情所带来的危机。”

李总理说，除了新加坡，本区域有许多国家欢迎美国加强参与亚太区域事务，拜登之前担任美国副总统时曾大大推进美国与亚太区域国家的关系。

拜登曾在2013年以美国副总统身份访问新加坡。李总理说，拜登当时有机会全面了解新美合作关系。总理在2016年8月访问华盛顿时也曾与拜登共进午餐，就多方面课题进行交流。总理说：他我期待和拜登合作，深化新美之间的合作，加强美国在亚太区的参与。“你可以继续把新加坡视为伙伴和朋友。”

王瑞杰在致给哈里斯的贺电中则说，他有信心美国在哈里斯的领导下将发挥国际领导力，同各国寻求克服冠病疫情的共同解决方案。

哈莉玛总统在今天发布的面簿贴文中祝贺拜登和哈里斯当选美国总统和副总统。

哈莉玛说，拜登是新加坡的好朋友，她也对哈里斯身为首位当选美国副总统的南亚和非洲裔女性，感到欣慰。“我期待下来几年里同美国当选总统拜登和当选副总统哈里斯合作，继续推进我们两国的双边关系。”