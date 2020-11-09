“吃喝购物在邻里”带公众发掘邻里特色 首个邻里导览本月29日在宏茂桥举行

（早报讯）吸引外国人“打卡”的赏鸟广场就坐落在我国邻里的宏茂桥哥本峇鲁区，靠近这个位于宏茂桥4道附近的特色广场也有历史悠久的鸟笼制作店。

公众接下来可参加邻里旅游导览，发掘各个邻里的特色景点和美食，首个在本月29日举行的导览将带大家探索宏茂桥中心和哥本峇鲁邻里中心，包括参观古早摄影店、鸟笼制作工艺等。

“吃喝购物在邻里”由新加坡邻里企业中心和新加坡报业控股属下华文媒体集团的《联合早报》联办。邻里旅游路线共有10条，除了宏茂桥和哥本峇鲁邻里中心，公众接下来每个月可期待不同邻里的导览团，当中包括大巴窑和碧山、勿洛、金文泰和西海岸、裕廊东和文礼等。

全国商联总会会长杨向明指出，希望鼓励新加坡人到组屋邻里中心购物和旅游，并吸引年轻一代认识组屋邻里文化、历史和美食并重新发现有趣事物，借此带动邻里消费。此外，这也能吸引旅居本地的外国人探索邻里，希望在旅游业复苏后为邻里带来新客源。

他说：“邻里商家的生意因疫情受大受打击，但自解封第二阶段后，一些商家的生意也恢复得比较快，商联会希望趁这个‘势头’，吸引人们到邻里探索购物，认识我们的邻里。”

首先登场的宏茂桥和哥本峇鲁导览亮点包括参观宏茂桥壁画、古早摄影店、美华熟食中心的特色小吃等。参加导览的公众也会获得礼券，可利用礼券在邻里消费。由City Tours带团的邻里导览开放给80人参加，报名费是20元，公众可获得至少20元的消费礼券。

《联合早报》也将刊登相关报道，让读者认识各邻里历史、美食与特色商店等文化。华文媒体集团营运总编辑罗文燕希望，通过这个有意义的项目为读者呈现有意义的内容，让他们发掘他们所不认识的邻里。《联合早报》读者俱乐部会员报名导览，也可优先参加。

以华语进行的导览约3个半小时，公众将分成小组，每组不超过10人。

公众即日起可上网站https://citytours.sg/heartland-tour.html报名本月举行的活动。