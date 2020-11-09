擅闯国大宿舍偷内衣 青年认罪

（早报讯）男生擅闯国大宿舍当小偷，溜进洗衣房偷内衣，带到别处“观赏”再丢弃，今早（11月9日）认罪。

被告是吴安顺（20岁），他共面对一项失信及一项擅闯罪状，指他在2018年12月19日至去年2月1日8次擅闯新加坡国立大学爱德华七世宿舍，5次偷取女性内衣。

根据案情，被告是一名学生，他在上述时间段里潜入国大宿舍中偷取女性内衣。

被告会到宿舍的洗衣机和公共走廊晾晒衣服的地方，查看是否有内衣再动手。

若无人看管，他会拿着这些内衣到附近宿舍的茶水间仔细打量，之后再把内衣丢弃在这些地方。

被告承认每当有冲动想看内衣内裤时，就会擅闯宿舍，尤其是在去年1月更变本加厉，每周到访宿舍偷内衣内裤观赏。

直到去年2月1日，一名宿舍职员发现被告鬼鬼祟祟，因此尾随他到茶水间，当场质问他的行为。

职员通知校园保安后，再把他带往宿舍的行政办公室，保安随后报警处理。

调查揭露，被告除了偷取内衣内裤，也盗走了毛巾、袜子、男性内裤、钱包等物品。

控方表示被告没有案底，不反对让被告接受评估，看他是否适合缓刑监视。

代表律师表示，被告在今年1月开始接受辅导，恳求法官判被告缓刑监视。法官同意双方说辞，令控方提呈缓刑监视报告，案展12月21日下判。（人名译音）