联邦通道断水近六小时 居民纷下楼接水

（早报讯）水管爆裂，断水近6小时，40个单位受影响，居民纷纷下楼接水。

《新明日报》接获热心读者拨打24小时热线通报，指联邦通道第92座组屋一楼一单位外，有水管突然爆裂。

记者昨日（11月8日）下午走访上述地点，维修人员已将水管修好，地上抹上了水泥，四周也被围起来。

居民梁女士（80岁）透露，昨天天还未亮时，下起了毛毛雨，她准备收衣服时，就听到奇怪的声音，才发现楼下水管爆裂。

“我发现家中停水，一开始不知所措，还好有同层的好心邻居借水给我和另一家受影响的住户。我拿了一桶水，足够用来洗脸。”

居民林先生（81岁）则表示，停水导致诸多不便，洗脸刷牙都没办法，所幸一楼有水龙头可以接水。“很多居民下楼取水，我也下去取了三四桶。大约中午12点多，家中就恢复了水源供应。”

他指出，组屋一楼至10楼，每层有四个单位的水供出问题，影响了约40个单位。

住在一楼的苏先生（55岁）表示，半年前，住家门口的水管也曾爆裂。“那时，门前的草坪都被水淹没了，我赶紧通知市镇会处理，没想到不久后另一个水管也爆裂。”

住在一楼女居民告诉记者，她凌晨5时30分出门时还没有爆水管，下午3时许回到家，惊见屋内渗进一大摊水，还混着泥沙。

不愿透露姓名的居民：“外面已清理干净了，我不知道是爆水管，也没人留字条通知，我起初还以为有人恶作剧。”