疑遭走私入境被弃养 美洲鬣蜥“日光浴”吸睛

（早报讯）疑遭非法走私入境，相信后来被抛弃放生到野外，一只1.5米长的巨型美洲鬣蜥（Green Iguana）昨天在蔡厝港立交桥旁出现，享受“日光浴”两小时，吸引不少居民驻足围观。

公众王女士（60岁，小学教师）昨日（11月8日）上午11时正前往华伦高尔夫球场及乡村俱乐部吃午餐，刚好经过蔡厝港西立交桥上看到这一幕。

她描述，丈夫当时开着车驶过时，他们刚好看到立交桥的左边墙沿上有一只鬣蜥，令她惊讶不已。

“它一动不动地趴在那里，我们起初以为是假的雕塑，但开始看到它的眼睛左右移动，才知道它是真的。”

据王女士拍到的照片，鬣蜥青色的身子显得巨大，背部布满橙色的鳞片，尾巴则有数条黑色纹，相信是一只美洲鬣蜥。

她形容，鬣蜥的身长约有她车身的一半以上，看起来至少有1.5米长。

享用午餐后，他们在下午1时再经过此地，仍看见鬣蜥仍趴在桥的墙沿上，不过这次它的身子更靠近附近的草丛。它仿佛不顾众人的异样眼光，在慵懒的星期天下午享受着近两小时的“日光浴”。

乡村俱乐部的保安告诉王女士，这只鬣蜥是蔡厝港一带的“常客”，有时也会爬进俱乐部里自由走动。

王女士说：“我也住在这里附近，但我从没看过它。它的样貌真的很奇特，上载照片到社交媒体是希望大家可以多了解这些野生动物。”