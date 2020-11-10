我国最早可在明年初获得冠病疫苗

（早报讯）新加坡最早可在明年初获得冠病疫苗，我国出资近2亿元购买由本地研究人员共同研发的疫苗，第一批疫苗预计可在明年第一季运来我国。

以圣地亚哥为基地的美国药剂公司Arcturus Therapeutics昨晚美国时间在网站公布，与杜克—新加坡国立大学医学院合作研发的冠病疫苗“ARCT-021”目前在新加坡进行第一和第二阶段的试验，中期临床研究取得乐观结果。

该公司也宣布，新加坡经济发展局将投入4500万美元（约6050万新元）生产这款疫苗，其中包括购买生产设备、材料和服务等。

此外，经济发展局也将有权以预先协商的价格，购买多达1亿7500万美元（约1亿9500万新元）的疫苗，预计在明年第一季运来我国。

Arcturus首席财务官萨西恩说：“这些资金将为公司提供额外的资源，以维持疫苗生产的快速扩展，从而达到公司目前与以色列和新加坡的协议，以及2021年其他潜在供应交易的要求。”

他也指出，公司已准备好在下来18个月生产数亿剂的疫苗，为这个疫情做出积极影响。

为疫苗提供科学指导的新加坡杜克—国大医学院新兴传染病项目副主任黄英勇教授说：“第一和第二阶段研究取得的乐观结果说明，这款疫苗可作为一次剂量就有效，这将与其他正在开发的疫苗区分开来。”

Arcturus公司目前也正同我国卫生科学局讨论，让这款疫苗进入后期临床研究阶段。

经发局医药保健高级副总裁吴婉仪10日回复《联合早报》询问时透露，这款疫苗将在不久后进入下一阶段的临床试验。新加坡给予Arcturus公司的资助，将有助该公司生产疫苗，提前囤积一定的库存。

她强调，研发过程具有风险且挑战重重，即便疫苗有效且获得监管当局的核批，批量生产、分发和接种等过程都可能出现问题。

全球很多国家都和新加坡一样，正在资助药剂公司研发疫苗，因为及早研发出疫苗对大家都有利。