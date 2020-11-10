19岁男生涉嫌冒充安全距离执法人员被捕

（早报讯）一名19岁男子涉嫌冒充安全距离执法人员进行诈骗而被捕，另两名20岁和35岁的男子则正在协助警方调查。

警方是在今年10月17日接获报案，指这三名男子相信在裕廊东桥门通道（Gateway Drive）3号的西城（Westgate）附近冒充安全距离执法人员。

调查显示，这三名男子自称是来自名为“SG United”的机构。

来自金文泰警署的警员通过实地调查和跟进后，确定了三名男子的身份，以及他们在案件中扮演的角色。

警方也证实他们并不受雇于任何政府机构，也并未被授权进行安全距离执法活动，调查正在进行中。冒充欺骗一旦罪成，最高可面对5年监禁、罚款，或两者兼施。

永续发展与环境部早前曾发布文告提醒公众有人冒充安全距离执法人员，但这相信是本地第一次有人因冒充安全距离执法人员而被捕。

警方提醒公众，安全距离执法人员和大使在执行任务时，佩戴有效相关的证明或是SG Clean大使证明，另外执法人员也会穿戴红色臂章。

除了警员，安全距离执法人员是唯一被授权采取执法行动的人，包括开罚单给触犯安全距离或安全管理措施的人。大使的工作则是协助企业与个人遵守这些措施。

触犯者会当场或是通过邮件收到罚单，执法人员不会要求他们当场以现金缴付罚款，或提供银行资料和一次性密码。