青年无视阻断措施 载友飙车买榴梿

（早报讯）阻断措施期间开老爸的汽车，载朋友到芽笼买榴梿，21岁青年途经中央快速公路返家时飙车，时速快达160公里，朋友过后还把超速开车的视频放上网。青年昨天（11月9日）承认危险驾驶和违反阻断措施条例后，被判罚款3000元，各级执照也被吊销1年。

被告纳扎尔（21岁）面对三项罪名，包括一项危险驾驶以及两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。他承认其中两项，余项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，被告是在今年5月9日的阻断措施期间，约一名男性友人在沈氏道一起买榴梿。由于两人不住在一起，被告没有正当的理由出门，因此触犯了阻断措施的管制条例。

后来，被告开着父亲的车和朋友一起离开，两人途经中央快速公路朝往实里达快速公路时，被告开始飙车，车速一度达时速160公里。

朋友将被告飙车的情景拍下，并且放上社交媒体。从视频中，可听到拍视频的朋友在欢呼，还指着车速器显示的高速，指被告“疯了”。

主控官请求法官判他坐牢3000元以及吊销各级驾照12个月。

被告求情时说，他因为这起事件失去了工作，如今只能做兼职的代驾糊口，如果执照被吊销将失去生计，请求法官给他一次机会，让他不被吊销执照。

法官下判时指出，只要犯下危险驾驶，就不可能免去吊销执照的刑罚，而且被告在阻断措施期间犯案，路上的车辆比较少，法庭必须严惩阻吓其他人，不要以为马路“空旷”就可以超速。

青年狡辩指车速表“有问题”，他和朋友只是在“玩闹”，速度实际上没那么高。主控官反驳，指专人检查后没有发现故障。

被告在庭上声称，他父亲的汽车在案发三周前到车厂维修，然后车速器就“有问题”。

他称将事情告诉朋友后，两人决定“玩闹”，故意拍下视频。他认为，自己虽然有超速，但是并没有达到时速160公里，最多只是时速120公里。

主控官反驳被告的说法，指他们将车子交给专业人士检查后，发现车速器并没有任何问题。被告听到控方的说法后，表示并无其他证据反驳。

法官斥责被告，她不认为两人的行为“很好玩”，甚至还把视频放上社交媒体，两人应该为自己的行为感到羞耻。