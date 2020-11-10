群燕夜宿组屋墙沿留粪 居民纷叫苦

（早报讯）巴西立组屋飞来燕子群，入夜后站满组屋墙沿栖息，此起彼落的鸟叫声和鸟粪问题困扰当地居民多年，传有居民大阵仗搬家，就是为了躲鸟。

居住在巴西立6通道第468座、第470座和第472座组屋的居民日前向《联合晚报》申诉，上述三座组屋多年前开始有燕子飞来，但当时数量不多，因此没有带来太大问题，直到最近一年，燕子数量越来越多，喧闹声和鸟屎问题已经影响了居民们的日常生活。

受访居民说，上述三座组屋构成一个三角形，燕群就在三角形的“内侧”活动，燕子在一座组屋被赶，就会飞到另一座组屋。

居民杨文忠（56岁，销售业）和妻子叶玲玲（53岁，行政人员）表示，他们11年前搬来时，组屋附近是没有燕子的。

杨文忠说，燕子大约七八年前飞到组屋墙沿休息，不过当时只有10来只燕子，没有造成太大问题，居民也不以为意。

近一两年，燕子的数量突然增加了，它们天亮飞走，到了傍晚就陆续“回家”，鸟叫声和鸟粪的问题越来越严重。“这些燕子会在地板和外墙留下粪便，一些甚至会飞入楼梯间，搞到楼梯间也脏兮兮的。”

有居民表示，燕群让居民门出行时心惊胆战，他们得“步步为营”担心踩到鸟粪，而且分分钟得担心鸟粪头上落。

受访居民都希望当局能够着手处理燕子问题，让居民可以安心出行，改善环境卫生。

杨文忠说，近几个月确实有看到当局加派人到这三座组屋加强清理工作。“我们近来注意到，清洁工人更勤于清洗鸟粪，但我们还是希望当局能找找出一劳永逸的解决方法。”