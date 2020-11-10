性侵女友两年幼女儿 男子监17年鞭24下

（早报讯）一名业余摄影员和女友及她的孩子同住，但他在6年里，不断地性侵这对小姐妹。

36岁被告面对9项包括性侵、非礼和对未成年少女做出猥亵行为等控状。

两名受害者是被告女友的女儿，现年19岁和14岁，案发时只有8岁至14岁间。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露两姐妹身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告与女友都离过婚，两人经朋友介绍后，于2010年开始交往。被告在2014年末开始与这名女友一家同住在一间一房式组屋，晚上所有人在客厅打地铺。

被告在2012年看上女友排行老三的10岁女儿，他曾在半夜起来，趁对方熟睡之际，将下体放入老三嘴里，还用手指非礼她的私处。

有一次，被告与老三单独在家，就提议玩蒙眼尝调味料的游戏，用手指沾调味料，在对方吮吸手指时性起，趁机将下体放入对方嘴里。

被告前后性侵老三长达3年，对方上中学后，被告在2014年看上8岁的老幺，隔年趁与对方独处一室时，非礼她的胸部。

期间，他还露宝要老幺亲他的下体，并抓着对方的手，逼她为他手淫。老幺忍无可忍后向学校辅导员揭发被告的兽行。

警方展开调查后，才发现老三也是受害者。两姐妹原本觉得难以启齿，才没有向家人透露此事。

根据精神科医生报告，老三说感到愤怒，不知为何被告要做出这样的行为。老幺则表示，被非礼后感到害怕。

法官最后判被告坐牢17年鞭打24下。