下星期天起“航空泡泡”航班每日往返新加坡和香港

（早报讯）新加坡和香港的“航空泡泡”下个星期天（22日）正式起航，交通部长王乙康形容这是全世界独一无二的安排，几乎等于是恢复到冠病疫情前的跨境旅游情况。

计划启用初期，每天只有一趟往返我国和香港的专属航班，每趟最多只能载200人。到了下个月7日，则增至每天两趟航班。

旅客的旅行目的和行程将不受限制，但须在出发前72小时接受冠病聚合酶链反应（PCR）拭子检测，并呈阴性结果。旅客也须乘搭专用航班，班机上不能有其他过境旅客或不属于该安排的旅客。

我国旅客入境香港后须自付接受检测，并在机场等候直至结果出炉。不过香港旅客入境我国则无须检测。

我国和香港上个月中原则上同意建立双边“航空泡泡”，但双方当时并没有宣布计划详情。王乙康今早在记者会上宣布计划落实日期等相关细节。这也是新加坡推出的首个“航空泡泡”。

他指出，这项计划能同时实现两个目标，第一是以可控的方式开放边境，第二是在开放边境的同时确保双方社区的安全。“我们现在只迈出一小步，但我认为这是重要的一步。我有信心双方会全力配合确保这项计划能够安全实行。”

计划实行后，若新加坡或香港一周的无关联冠病确诊病例每日平均超过五起，双方就会暂停航空泡泡计划，直至每日平均少于五起才会恢复。双方也会在计划实行一个月后，检讨航班次数和乘客人数限制。

据《星岛日报》报道，香港商务及经济发展局局长邱腾华说，两地政府为“旅游气泡”（新加坡称“航空泡泡”）设有调整机制，会因应两地疫情的发展，以及旅客的需求，随时灵活作出调整。

邱腾华举例称，如果两地出现没有关连的冠病确诊病例连续七天，且每天超过五例，气泡的安排将会暂停两周。他指出，直到病例回落不超过五例，两地气泡才可重启。

邱腾华也说，从香港出发到新加坡旅客，可以透过当地19间政府认可的测验机构进行冠病检测。同时，旅客也可以到四个检测中心检测，收费为240元（港元，下同，约42新元）；至于机场的快速检测，则收费499元起。

邱腾华表示，这是香港首个航空旅游气泡，不仅关乎两地人员跨境往来，也反映政府希望在对抗疫情这场持久战下，努力逐步重启经济活动。

他强调，此次确立旅游气泡的具体安排，不仅有利香港和新加坡两个地方重启航空往来，也有助香港继续与其他疫情受控的地方，以类似方式商讨人员有序恢复往来的安排。