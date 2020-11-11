售卖香烟给未满20岁顾客 八家业者暂停执照

（早报讯）八家商店和食肆售卖香烟给未满20岁的顾客，被卫生科学局暂停执照，六个月内不能售卖任何烟草产品。

从今年起，我国吸烟最低法定年龄已调高到20岁，到了2021年，将上调至21岁。

卫生科学局今早发文告说，从今年7月至9月，八家业者因违例售卖香烟，烟草零售执照暂时吊销。它们包括位于蔡厝港的Sin Tong Hong Eating House、金文泰西的Fresh Foods超市、三巴旺的G&G Gambas，淡滨尼的HNH和Reshmi迷你超市、宏茂桥的Happy Grocer Trading、武吉巴督的Superluck食阁、榜鹅的U Stars超市。

当局提醒，持有烟草零售执照的业者都应提醒员工确定顾客的年龄，在售卖烟草产品给顾客前，应查看对方的身份证或任何有照片的证件。

根据烟草（广告与销售控制）法令，售卖香烟给未满20岁少年是犯法的，初犯可被判罚款最高5000元，并暂时吊销烟草零售执照六个月。重犯者可面对最高一万元的罚款，执照也会被撤销。

业者若售卖香烟给未满12岁，或身穿校服且未满法定年龄的顾客，即使是初犯，也会立刻被撤销执照。

卫生科学局指出，从2015年至今年9月，已有110个执照被暂停，16个执照被撤销。

若售卖烟草产品给未满法定年龄的顾客，一旦罪成，将无法再申请烟草零售执照。

公众可上卫生科学局网站（www.hsa.gov.sg）查看被吊销或暂时撤销执照的香烟零售商名单。当局也鼓励公众拨打烟草管制单位的电话66842036，或66842037，举报违法售卖烟草的商家。