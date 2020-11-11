125对新人将在双11当天注册结婚

（早报讯）双11虽然落在平日，但仍有125对新人选择在今天共结连理，比去年的80对多。其中在放宽聚会条例下，大多数新人都选择以面对面的方式完成宣誓仪式。

婚姻注册局受询时说，年底是本地结婚旺季，目前已收到更多注册结婚的申请，但还无法确定是否是因为疫情趋稳，病毒阻断措施逐步放宽所致。

其中，今年双11虽然是星期三，但仍有125对新人宣誓结婚，比去年多出45对。其中只有四对新人通过视讯宣誓结婚，大多数新人将以面对面的方式进行。

另外，由于今年的双12刚好碰上周六，婚姻注册局表示目前已经收到605份申请，相信是仅此于双10当天876对新人共结连理的第二热门结婚日。

政府早前宣布自10月3日起，婚宴和宣誓仪式已能根据场地限制和防疫措施，邀请最多100人出席。

其中一对今天结婚的新人是吴思凯（27岁，会计师）和许以安（27岁，广告业执行人员），吴思凯选择在2020年2月2日求婚，因此也希望宣誓仪式在叠字日进行。

他说：“这个日期容易记，而且也非常吉利。虽然是平日，但宣誓仪式因疫情关系简单进行，我们的父母都是退休或自由职业，我们只需请假就好。”

两人原本打算进行简单的宣誓仪式，邀请一些好友，并在今年新居落成和装修后再举办婚宴，但这些计划都因疫情的关系而被迫改变。

许以安说：“宣誓仪式只会让直系亲属出席，而新家领取钥匙的日期被延后了，所以婚宴会推到2021年底或2022年，希望到时当局已放宽限制能让更多人出席婚宴。”