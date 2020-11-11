扬子江船业及怡和合发 将从MSCI新加坡指数除名

（早报讯）扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）及怡和合发（Jardine C&C）本月30日闭市后将从MSCI新加坡指数（MSCI Singapore Index）除名。

另一方面，牛奶国际控股（Dairy Farm）同时也将从MSCI香港指数（MSCI Hong Kong Index）除名。

MSCI是在美国时间11月10日（新加坡今天清晨）宣布它半年一次的指数检讨结果。之前市场猜测这次可能加入MSCI新加坡指数的是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT），但在这次检讨中它们并没入选。

上述五只股票，都是新加坡股市晴雨表海峡时报指数的成份股。

虽然已有人测中扬子江船业被除名，但市场似乎有点感到意外，该股今早开盘至今股价已挫跌3.11％至0.935元；而丰树工业信托没有获选则似乎让人失望，其股价势将连续第二天大跌，今早开盘至今跌幅已达4.95％，报2.88元。它们分别是今天开盘至今跌幅第三大和第二大的海峡指数成份股。

怡和合发及吉宝数据中心信托今天开盘至今股价分别下滑1.40％和0.73％，报19.71元和2.74元；牛奶国际控股则上扬1.73％至4.70美元。