政府数据泄露事件增加 多与人为疏失有关

（早报讯）从去年4月至今年3月，新加坡政府内部共发生75起数据泄露事件，这比前一年多出近五成，多数因人为疏失所致。

隶属总理公署的智慧国及数码政府署（Smart Nation and Digital Government Office，简称SNDGO）今天（11月11日）针对政府如何保护个人数据，发表首个年度进度报告。

根据报告，政府在2019财年共发生75起数据泄露事件，比2018财年的51起，多出24起。截至今年9月底，2020财年上半年则出现37起事故，与2019财年同期相同。

尽管事件增加，SNDGO强调，这个趋势与私人业界情况吻合。“通报的数据事件数量之所以增加，是因为公务员更了解什么是数据泄露事件，并且更具有意识地通报所有数据事件，不论大小，好让其他公共服务团队能从中学习。”

报告指出，2018至2020财年发生的数据泄露事件，多与人为疏失有关，这包括处理数据时过于大意，以及为未遵循既定程序确保数据安全。

SNDGO说：“"经评估，大部分事件对受影响的机构或个人影响不大，因为有关方面已经采取了保护措施，降低数据泄露的风险。”

为强化数据安全，SNDGO迄今已落实多项由公共机构数据安全检讨委员会提出的建议。去年3月成立的公共机构数据安全检讨委员会，负责全面检讨公共服务部门的数据保护工作，以进一步加强和改进对我国公民数据的保护。

委员会去年11月提呈检讨报告，当中包含24项主要建议。政府全盘接受所有建议。SNDGO至今已落实当中的18项。