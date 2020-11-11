文社青部长唐振辉接替交通部长王乙康担任华社联络组主席

（早报讯）文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉明天起接替交通部长王乙康领导华社联络组，成为新一任主管华社事务的内阁部长。

总理公署今天（11月11日）发布文告宣布这项消息。

李显龙总理在文告中说，唐振辉目前出任文社青部长的职务与照顾华社需求的工作具有不少协同效益，因此非常适合由他来领导小组，进一步促进政府与华社联系。“唐振辉在促进我国多元种族与宗教社会的凝聚力过程中，将能进一步加强同华社的文化、宗教及青年团体的联系工作。我有信心在唐振辉的领导下，华社联络组将进一步巩固政府与华社之间的关系。”

成立于2000年的华社联络组，由担任政治职务者和国会议员组成，旨在促进政府与华社的关系，加强政府加强对华社的了解。

王乙康从2015年起担任华社联络组成员，并在2017年8月从时任总理公署部长陈振声手中接棒，领导华社联络组。现任贸工部长的陈振声，此前领导华社联络组四年。王乙康交棒后，将同陈振声一样，继续担任华社联络组的顾问。

李总理在文告中感谢王乙康对华社联络组所做的贡献。总理说，联络组过去三年来在王乙康的带领下付出很大努力，除了联系传统会馆等组织，也将触角伸向文化艺术、写作及校友会等团体。“王乙康同华社里不同人士与机构都建立了密切的联系。”