新加坡和香港旅游局宣布合作 迎接航空泡泡旅客

（早报讯）新加坡和香港的“航空泡泡”下星期天（11月22日）启航时，首批旅客将获赠特别礼包，内容包括一副融合两地特色的限量版口罩。

配合航空泡泡即将启动，新加坡旅游局和香港旅游发展局今天（11月11日）宣布，两家机构将首次合作，为航空泡泡展开联合宣传活动。

在新加坡和香港达成的航空泡泡安排下，初期每天会有一趟往返我国和香港的专属航班，每趟最多只能载200人。到了12月7日，则增至每天两趟航班。

为迎接首批参与计划的旅客，新加坡旅游局和香港旅发局准备了特制礼包，内容包括一副融合两地特色、可重复使用的限量版口罩。此外，今年内参加航空泡泡的旅客，也能在机上品尝到两地特色美食。

确保两地民众和旅客的健康及安全，是计划的重中之重。为了让旅客安心出游，新加坡和香港当局都在各自城市内，推行卫生和安全认证计划，如我国的保洁运动（SG Clean）认证，以及香港的防疫卫生措施认证。

新加坡旅游局局长陈建隆指出，航空泡泡是一个重要的里程碑，显示新加坡与香港之间的深厚联系和紧密友谊。“新加坡有能力应付冠病疫情，加上我们的卓越纪录，我们有信心让香港旅客可以安心地游览新加坡。新加坡的旅游业已整装待发，推出新的产品和新的体验，即使旅客过去来过新加坡，也会感到惊喜。”

香港旅发局总干事程鼎一则说：“这是一个非常重要的时刻，不仅向世界展现安全的国际旅游是可行的，也为我们与其他市场重启旅游航班铺路。有赖各界人士齐心协力，加强卫生措施，我们有信心香港会清洁无瑕，迎接旅客归来。”