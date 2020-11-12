亚细安研究中心获颁亚细安奖

（早报讯）设在我国尤索夫伊萨东南亚研究院的亚细安研究中心，获颁今年的亚细安奖，以表彰这个机构为增进各方对亚细安的了解与认识和促进区域合作一体化做出的努力。

亚细安轮值主席国越南的总理阮春福，周四（11月12日）上午在第37届亚细安峰会开幕上宣布这个消息。

亚细安研究中心（ASEAN Studies Centre）2008年在李显龙总理倡议下设立，旨在通过对亚细安的政策研究和分析，为亚细安一体化及共同体的建设提供支援。

亚细安秘书长林玉辉在贺词中指出，亚细安研究中心通过研究出版以及媒体宣传等方式，帮助决策者、学者以及商界领袖，推进亚细安共同体的建设。

领导亚细安研究中心的尤索夫伊萨东南亚研究院院长蔡承国则说：“获奖荣誉表彰了整个团队过去和现在付出的努力，我相信这将进一步激发中心继续从区域视角推进亚细安研究。”

从2018年开始颁发亚细安奖（ASEAN Prize）是这个区域组织的年度最高奖项，前两年获奖的分别是菲律宾自闭症协会荣誉主席艾琳达（Erlinda Uy Koe），以及马来西亚医药援助协会（MERCY Malaysia）创办人仄米拉医生（Dr Jemilah Mahmood）。亚细安研究中心是首个获奖的机构。

由亚细安秘书处管理的亚细安奖，由我国淡马锡基金会和马国国库控股（Khazanah Nasional）旗下的哈桑娜基金会（Yayasan Hasanah）赞助，获奖者将获得2万美元（约2万7000新元）奖金以及一座奖杯。