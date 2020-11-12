（早报讯）我国将向亚细安冠病应对基金拨出10万美金（约13万5000新元），这个基金将与亚细安紧急医疗物资储备与共享机制等措施，在本区域抗疫工作中扮演重要的角色。

李显龙总理周四（11月12日）上午以视讯方式参加第37届亚细安峰会全体大会时做出以上宣布，并吁请各国携手努力减轻冠病大流行对本区域经济和社会的长期影响。

李总理强调，目前急务也包括在冠病疫苗面市后，确保它能以公平、稳定、可负担的方式提供给各方使用。

他说：“新加坡坚信‘疫苗多边主义’，大力支持包括全球冠病疫苗供应平台COVAX在内的各种全球疫苗计划，许多亚细安国家及外部伙伴也是这个计划的参与者。”

许多领跑的候选疫苗由外部伙伴以及亚细安成员国开发，李总理认为，亚细安应该合作促进疫苗的生产与配发，以满足本区域的需要。

他也指出各国应加倍努力，增强亚细安在冠病后世界的竞争力，其中包括借助《亚细安互联互通总体规划2025》以及亚细安智慧城市网络等现有框架，最近刚启动的亚细安海关运输系统（ASEAN Customs Transit System），也能让货品跨境更顺畅。

李总理说：“这些措施都能促进本区域的复苏，就让我们借助科技，帮助各方适应疫后的新生活与商贸方式。”