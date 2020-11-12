新车辆减排税务计划明年生效

（早报讯）为进一步鼓励消费者选购碳排放量较低的车款，政府将推行增强版车辆减排税务计划（简称VES）。从明年起，买家选购碳排放量较低的A1级和A2级汽车，将可获得额外5000元税务回扣。

换言之，一辆汽车在A1级下享有的回扣增至2万5000元，A2级的回扣则增至1万5000元。德士的回扣比汽车高出50％，因为德士行驶的里程比汽车高。

根据国家环境局和陆路交通管理局今天（11月12日）发表的联合文告，增强版VES将从明年1月1日生效，有效期为两年。

在新计划下，购买全新的电动汽车和德士，算上电动汽车附加注册费优惠（简称EEAI）后，也可分别节省多达4万5000元和5万7500元的费用。

此外，为了给市场提供缓冲空间，面向C1级和C2级车款征收的额外附加费则会在明年7月才生效。届时，汽车和德士各须支付多5000元和7500元的附加费。

针对新注册汽车、德士与进口二手车的车辆减排税务计划，自2018年1月1日生效后，在鼓励消费者采用低排放车款方面取得显著成效。

2018年第三季至今年第一季间，在中小型汽车（A组）和大型及豪华车（B组）当中，因符合废气排放标准而在A1和A2等级下享有税务回扣的新注册车辆增加约六成，在C1和C2等级下须支付附加费的新车则减少约两成。