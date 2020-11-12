职总超市大卡车 开进三住宅区

（早报讯）职总平价超市推出加大版流动超市“FairPrice on Wheels UPSIZE”，四轮大卡车开进三个住宅区，提供超过200样产品，让年长者和低收入群体能更方便地购物。

今年4月，职总平价超市推出流动超市“FairPrice on Wheels”到五个住宅区，方便年长者和低收入群体在疫情阻断期间购物。由于公众反应积极，流动超市一度开进10个地点。这个原本在小货车上的流动超市只运营到今年10月。从今日起，职总平价超市推出加大版的流动超市，提供超过200样商品的大卡车，将分别在不同时段到以下地点：

武吉宝美第108座组屋（星期天至星期二上午9时至下午2时）

直落布兰雅坡第32座组屋（星期天至星期二下午3时至晚上8时）

西海岸路第518座组屋区（星期三至星期六上午9时至晚上8时）。

卡车比之前的小货车大，提供的产品也比之前多70%，包括新鲜的蔬菜、水果、大米、牛奶、面包、冰淇淋以及日常生活用品等。

职总平价超市总经理陈省剑表示，去年在冠病疫情暴发之前，职总平价超市已经在筹备这项计划。由于疫情暴发，卡车的定制化一度被延误，因此职总平价超市先在今年4月用小货车及时为住宅区的年长者和低收入群体提供服务，让他们在家附近就能购物。

他也指出，当时用小货车运营的流动超市受到公众欢迎，每天约有50人前去购物，有70%以上都是年长者，因此若加大版的流动超市也受到居民的欢迎，将考虑在更多地方推出。

由于流动超市的服务对象是低收入群体和年长者，因此流动超市里的产品大多是职总平价超市的自家品牌，价格实惠。

流动超市也落实安全距离措施，同个时间不能有超过五名公众一起进入购物。