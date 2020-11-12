兀兰双尸案裁决出炉 前房屋经纪谋杀妻女罪成判死刑

（早报讯）兀兰双尸三命案裁决出炉，先用毛巾勒死怀孕妻子、再把四岁女儿掐至断气的前房地产经纪，周四（11月12日）下午被判两项谋杀罪名成立，被判处强制性死刑。

高庭法官加南拉美斯下判时指出，这是一起家破人亡的悲剧，证据显示被告是意图杀死妻女，案发时没有精神失常或患有严重抑郁症，也并非因为遭妻子激怒而失去自制能力才杀人。被告闻判时显得冷静，他将对罪成裁决提出上诉。

据早前报道，男子张锦兴（45岁）面对三项谋杀罪名，指他在2017年1月20日上午，于兀兰52通道第619座组屋六楼某四房式单位内，先后勒和掐死身怀六甲的妻子钟佩珊（39岁）与女儿张梓宁（4岁）。

案发九天后，即农历大年初一，警方接获通报上门，发现两具被烧焦的尸体。

张锦兴在去年7月，针对谋杀妻女的两项控状在高庭受审，第三项谋杀妻子腹中六个月男胎的罪名则暂时搁下。经过九天的审讯后，法官今午发表裁决。

审讯期间揭露，原本当房地产经纪的张锦兴，案发前欠债累累，频频被人追债，加上年关将近，春节开销也越来越多。案发早上，因担心被幼稚园追讨学费，他决定不让女儿上学，结果与妻子在卧房大吵起来。

张锦兴一气之下走进浴室拿出一条毛巾，回到卧室直接用毛巾勒住妻子的脖子，用力拉紧猛掐。约15分钟后，妻子看似没有动静，张锦兴一度松手，但因注意到妻子仍有微弱呼吸，他于是徒手大力掐死她。

当时，女儿在同一间卧房里看电视。张锦兴叫女儿过来坐在他怀里，女儿乖乖照做，身子背对他。张锦兴接着用毛巾大力勒住女儿的脖子。过了一会儿，女儿奄奄一息，张锦兴最后徒手猛掐，直至女儿完全断气。