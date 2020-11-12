新航发行多达8亿5000万元债券

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）计划发行新的可转换债券（convertible bonds），以筹集8亿5000万元资金。

这批可转换成新航股票的债券，将配售给机构投资者和其他投资者。汇丰银行为债券发行活动的唯一账簿管理人和主要承销商。

新航周四（12日）闭市后宣布这消息，并指出8亿5000万元只是一个预示数额，实际债券条款，包括发行总额和债券定价，将在汇丰银行完成邀标定价工作后才会确认下来。

新航将把所用款项用作运营现金、偿还债务和资本支出。

新航说：“本次发行债券的财务影响将取决于可转换债券的条款，集团将在定价后的公告中披露相关影响。”

新航今年6月初发售附加股和强制性可转换债券（mandatory convertible bonds，简称MCB），分别筹集53亿元和35亿元，总计88亿元，截至10月中，集团已用掉七成。

集团上周五发布半年业绩显示，由于客运量锐减及为退役客机进行减值，集团截至9月底的上半年净亏34亿6700万元。

新航总裁吴俊鹏周一在业绩说明会上，谈到集团的资金流动性状况时表示，集团除了会在明年3月底之前决定是否发行第二批强制性可转换债券筹集额外的62亿元资金，也正积极寻求其他融资管道，包括已处于深入谈判阶段的售后回租（sales and leaseback）交易及债务资本市场融资。

他指出，除了发售附加股及强制性可转换债券，外加客机抵押融资及短期无抵押贷款，集团共可筹获的113亿元，集团还有总值17亿元的信贷设施已更新到2021年或以后，当中大部分仍未动用。

他有信心，新航接下来可维持强劲的流动性，在业者当中居于领先位置。

新航周四闭市股价报3.94元，上扬2分或0.51％。