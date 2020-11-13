（早报讯）美国冠病疫情恶化影响股市投资情绪，三大股指周四收低。

美国新增感染人数连续第八天超过10万人，虽然较早前冠病疫苗试验取得进展的消息大大提振股市，但何时能面市仍是个未知数。

道琼斯工商指数下跌1.08%，收报2万9080.17点；标普500指数下跌1%至3537.01点；纳斯达克指数收跌0.65%至1万1709.59点。

新加坡海峡时报指数周四出现横摆，闭市报2711.90，微跌1.38点或0.05％。

今日可关注的股票：

1.毅之安（Ezion Holdings）获得新加坡交易所批准，可延后45天公布第三季业绩，以便有更多时间进行和敲定重组计划。

2.金光农业资源（Golden Agri Resources）亏损额收窄，第三季净亏损500万美元（674万新元），环比减少92%。营收环比下滑7%至16亿零500万美元。

根据集团周五开市前公布截至9月底的商业汇报，第三季营收环比下跌是因为销售量下降。

若以今年首九个月的表现来看，净亏损同比减少255%至1亿6200万美元。营收增长6%至49亿9500万美元。这主要是因为平均售价上升。

3.新加坡邮政（SingPost）旗下的SingPost Group Treasury（简称SGT）公司计划发行总值2亿5000万元的10年期的定息票据。这批优先无担保票据由新邮政担保，每年票息率为2.53%，预计在11月19日发行，并在2030年到期。

4.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）也计划在19日发行优先无担保票据。这批五年期票据总值3亿欧元（4.8亿新元），票息率为2.125%，收益率为2.161%。这批票据会同时在新交所和卢森堡交易所交易。

5.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）优先限售计划超额认购1.78倍，筹得1亿4410万元。若加上同时另外进行的私下配售活动，信托共筹得6亿4410万元。

6.新加坡航空公司（SIA）计划发行新的可转换债券（convertible bonds），以筹集8亿5000万元资金。

根据新航周五凌晨发布的文告，可转换价为每股5.743元，每年票息为1.625%。

转换溢价（conversion premium） 比新航周四闭市价高出45.77%。债券将在2025年12月3日到期。

若所有债券转换成新股，公司预计达1亿4800多万股，占现有发行股的5%。

这批可转换成新航股票的债券将配售给机构投资者和其他投资者。汇丰银行指定为债券发行活动的唯一账簿管理人和主要承销商。