徐芳达提“三加”促新鲁合作迈向新高峰

“加深”、“加强”、“加速”，新鲁经贸理事会接下来将以“三加”原则为目标，克服疫情带来的挑战，并在危机后共同变大变强，把新鲁合作关系带向新的高峰。

新加坡交通部兼外交部高级政务部长徐芳达在今天（13日）举行的新加坡—山东经贸理事会第22次会议上阐述了“三加”的具体含义。他指出，新鲁双方在包括贸易和互联互通等不同领域“加深”合作，也可以在持续发展等方面“加强”合作，与山东创新企业共同为绿色未来提供解决方案，并在现代服务业等领域“加速”建立伙伴关系。

也是上述理事会新方联合主席的徐芳达说，今年的冠病疫情对新加坡和山东都是一场重大考验，但也显示出中新伙伴关系的韧性。他说，新鲁双边贸易今年大幅增长，前九个月达到36亿美元（48.59亿新元），同比增长117%。其中就包括新加坡企业从山东进口食品以及诸如口罩等医疗用品的贸易活动。

徐芳达指出，随着中国社会经济活动的恢复，今年和明年有望实现经济正增长。而新加坡在经过初期的一段困难阶段后，目前也成功地控制了疫情，并将分阶段逐步向商业伙伴和外国游客开放边境。

他提到新加坡上周五（6日）取消了对中国游客的入境限制， 希望之后能与中国各省份以及世界其他和新加坡类似的低感染率城市扩大航空连接和旅行泡泡计划 。徐芳达说，年尾和华人新年将至，这些连接对于促进商务活动和保持人际联系至关重要。

徐芳达强调，疫情期间，新鲁更需要携手并进，实现“三加”双边合作。他补充说，要达到“三加”目标，还需要多一个“加”，就是“加油”，希望双方继续增加投资和贸易，促进经济增长，为两地人民和企业创造更多商机。

山东省副省长、理事会中方联合主席任爱荣则指出，尽管面临疫情冲击，但新鲁合作仍展现出强大的韧劲和活力。她说，在中国“双循环”的新发展格局下，山东将加快新旧动能转换，全面促进消费，拓展新基建投资空间，培育形成现代优势产业集群，这将在未来一段时期为深化鲁新合作带来新机遇。

任爱荣还指出，双方未来可在数字产业、服务贸易、医养健康、职业教育等多个领域加强交流合作，并进一步拓展经贸合作新空间。

新鲁双方在本次以远程视频和现场同步进行的会议上签署了多项谅解备忘录（MOU）。山东省商务厅厅长张德平发表了欢迎致辞。新加坡企业发展局全球创新网络司司长林心印、山东枣庄市副市长邵士官、山东恒丰银行行长王锡峰和新加坡交易所驻北京代表处首席代表谢采含分别就双边经贸等课题发表了讲话。