一打三视频引热议 白发叔：为护妻才反击

（早报讯）本地“白发叶问”在停车场以一打三的视频和新闻在网上引起热议，视频中的“叶问”为自己喊冤，称是三名男子喝醉酒无端挑衅，他为了保护妻子和自卫才出手反击。

《联合晚报》昨天报道，网上流传一段停车场打架的视频，一名白发叔，一人把三人打得落花流水，旁边则有个劝架的红衣女子。

有网民赞他身手了得，称他为“白发叶问”，但也有人谴责他的暴力行为。

记者昨天找到这名白发叔，他称视频展示的并非全部真相，声称是对方是喝醉酒向他挑衅，他只是出手自卫。

不愿具名的阿叔说：“当时是半夜12点多，我和妻子在停车场准备要回家，其中两人上前来挑衅，看起来像是喝醉酒，过后他们的朋友驾着保时捷来到后，也下车一起挑衅。”

他声称，三名看起来约30来岁的年轻人将他包围，不断对着他叫嚣。原本坐在车上的妻子走下车尝试调停，却被其中一名男子推了一把。

“其中一人推我妻子，另一个则用肩膀撞我，我要避免他们继续伤害我妻子，也要保护我自己，所以才自卫反击。”

他称当时保时捷停在路中央挡住后面车子，导致停车场排起长龙，所以他将三人“打倒后”，立刻吩咐他们移开车子，一场打架闹剧也就此落幕。

警方受询时证实接获此事件的报案，调查正在进行中。

高个子黑衣男被一拳打趴地上？白发叔称：“对方没五分钟就站起来了。”

视频中可以看到一名高个子的黑衣男子，被白发叔一拳正中脸颊后直接倒趴在地。

有网民形容他是“被一拳KO”,也有人留言说叫白发叔“等着吃牢饭”。

对此，白发叔解释，黑衣男倒下不到五分钟就轻松站起来，并非大家以为受了重伤。

他说：“这几人起身后就驾车离开。在现场堵车的车主，还特地留名片给我，说如果有需要可以出来为我作证。”