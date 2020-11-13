洋汉误把100元当10元用 德士司机发现后主动退钱

（早报讯）洋汉深夜搭德士回家，到家后原本要给司机15元车费，却因车内太昏暗，摆乌龙地把100元当成10元来用，好心司机离开后才发现自己多收钱，联络乘客退还他多余的钱。

男乘客Manfred Liechti于星期二（10日）凌晨在面簿贴文，分享自己摆乌龙又让人暖心的亲身经历。

根据贴文，他于9日晚上搭德士回家，当时相信自己是该德士司机当天最后一名乘客。

抵达家下车时，他掏出钱包付费，不小心把100元和10元的钞票混淆了。

“在新加坡，100元和10元钞票的颜色满相似，容易让人混淆，尤其在深夜光线较弱的德士里。”

他说本来自己应该付15元车费，却摆乌龙把103元的钞票交给了德士司机。

当时他没察觉不妥，心情愉悦地下车回家，不料在凌晨1时29分突然收到德士司机的简讯，对方表明身份，然后说：“你刚才搭我的德士，你好像给我103元而非15元的车费，请打电话给我，谢谢。”

男乘客在贴文形容，收到简讯时他本来难以置信，需要重新读一遍才明白发生什么事。

原来，德士司机发现自己多收钱后，立刻联络康福德士司机的订车服务处取得男乘客的电话号码，然后联系他安排退钱。

乘客说，德士司机的诚信令他刮目相看，让他觉得人间真的有温情。