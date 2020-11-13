青年偷同事内衣裤回家闻 被揭哭求原谅又再犯

（早报讯）男子偷女同事的运动内衣和内衣裤带回家闻，被控上法庭。

22岁被告面对一项骚扰控状，受害人是27岁的女同事。为保护受害者，法官下令媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告姓名。

案情披露，受害人在去年2月26日上班时，将运动内衣裤随手放在办公桌，之后发现一件黑色运动内衣不翼而飞。她立刻在WhatsApp群组里询问，被告回复称没动过受害人的东西。受害人坚持怀疑有人拿了，隔天又在群组里发消息，称若没人承认，就告诉老板。

被告当天下午给受害人发简讯，约对方在公司的楼梯口见面，承认拿了衣物，答应归还，还哭求原谅。

被告归还衣物时送给受害人一瓶香水，手写道歉字条，受害人也没再追究。

七个月后，受害人运动完后，发现背包里的运动黑色内衣裤被人掉包，换成了蓝色内衣裤，立即发简讯问被告。被告承认行径，受害人过后报警。警方随后在被告家中发现受害人的身份证，被告承认偷走物品，并带回家闻。

被告昨日出庭受审，全程双手合十，低头不语。

控方指，被告患忧抑郁症，提议提交强制性治疗报告，评估被告是否适合改造。律师求情时表示，被告案发时只有21岁，也希望提交缓刑报告。

法官最终要求提交上述报告，案件将于下月17日过堂。