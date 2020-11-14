李总理：希望美国成为区域合作一分子

（早报讯）美国一向来都是亚细安的重要伙伴，双方应通过深化政治与安全问题的对话与协商以及加强经济上的联系，进一步促进亚细安和美国的良好关系。

李显龙总理周六（11月14日）上午以视讯方式出席亚细安—美国峰会做出以上表示，并指出我国希望美方进一步扩大和加深在本区域的存在，也欢迎美国维持在亚洲的安保部署。

他说：“我们希望继续和美方合作维护基于规则的国际秩序、支持多边机构的运行，并为应对诸如气候变化和流行病之类的全球挑战寻求多边解决方案。”

李总理也说，保护供应链的完整、维持开放、确保贸易流量不受阻碍以及安全地恢复国际旅行，将能够将强亚细安和美国的经济联系，让许多在本区域拥有长期业务的美国公司受益。

他也表达了我国希望美国继续支持亚细安和合作伙伴加深经济一体化的努力，并指出将在本周末签署的《区域全面经济伙伴关系协定》将为区域各方的增长和福祉创造更大的共同利益，并有助于在今后多年维持亚太地区作为稳定与繁荣绿洲的地位。

李总理说：“我们希望美国成为这一区域合作的一分子，并期待在未来几年中，进一步促进亚细安和美国的良好关系。”

代表美国出席亚细安—美国峰会的是白宫国安顾问奥布莱恩，这是他2019年后第二度以特朗普总统特使身份出席。特朗普仅在2017年就任总统第一年时出席过这个峰会，2018年的代表是副总统彭斯。