男子摔进船井重伤 民防大风浪中救人

（早报讯）一名男子在集装箱船上摔进舱口（船井），腿部受重伤，动弹不得。民防部队出动两艘拯救船艇，风浪之中用滑轮把担架上的伤者从集装箱船吊下来，运送至重型拯救船上，并迅速带返滨海南码头，送入医院救治。

这起事故发生在我国东南部海域。昨天中午约12时半，民防部队接获消息，指一名男子掉入船里的一个舱口，而且还因此受了重伤。

民防部队立即出动两艘拯救船艇，包括一艘重型拯救船。两名紧急医疗人员迅速登船，而男子当时已经被送到集装箱船的医护室，神志清醒，但因为伤势严重，动弹不得。

从集装箱船滑下 救援行动惊险

由于集装箱船和拯救船艇之间的高度差距明显，拯救队于是将伤者转移到一个担架上，然后在集装箱船和重型拯救船之间安装了一个特别设计的滑轮系统，将固定好的担架运送到拯救船上。

民防部队在面簿贴文中解释，当时海上风浪很大，导致救援任务非常艰巨。

根据民防部队上载的图片，可见伤者平躺在担架上，被吊在集装箱船的船身外围，跟海面有一定的距离。一名民防人员将伤员护在身前，随着担架一起下滑，场面看起来非常惊险。

伤者最终成功被运送至拯救船上，然后带返滨海南码头。那里已经有一辆救护车以及医护人员在待命，随后迅速将伤者送往中央医院救治。