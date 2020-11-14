病狗遭遗弃死 SPCA赏千元揪狗主

（早报讯）竟有如此狠心的狗主！一只生病且严重缺乏照顾的宠物狗，被遗弃在波那维斯达一带的交界处，防止虐待动物协会人员找到小狗后为它进行抢救，但小狗仍不治。该协会决定悬赏1000元，希望揪出狗主。

防止虐待动物协会本周三（11日）在面簿发贴文表示，指协会于10月28日上午时分，在王美敬台（Heng Mui Keng Terrace）和巴西班让路的交界处发现一只小狗。贴文称，狗儿当时的状态非常不好，看似已经被丢弃，严重缺乏照顾。

过后，该协会的人员将小狗救起，并在协会的社区动物诊所为它进行紧急手术，但狗儿最终还是因为身体出现状况，不幸离世。

为此，防止虐待动物协会决定悬赏1000元，希望找出遗弃这只小狗的主人，让狗主接受法律制裁。

根据协会上载的照片，被遗弃的是一只白色小狗，它的毛发非常凌乱，眼神疲累，似乎很久没有被打理。

知情者可拨打该协会的24小时热线62875355，或电邮inspector@spca.org.sg提供线索，所有的资料将会保密。

协会提醒，根据动物和飞禽法令，若虐待动物罪名成立，可被罚款最高1万5000元，或坐牢最长18个月，或两者兼施。

贴文引热议

贴文引起热议，网民纷纷留言为狗儿的遭遇表示难过，并斥责狗主不负责任的行为。