罗敏申清盘 11前雇员求助调解

（早报讯）不清楚裁员赔偿等事宜，11名罗敏申百货商场前雇员向人力部和劳资政纠纷调解联盟求助。

《新明日报》之前连日报道，在本地拥有162年历史的老字号百货商场罗敏申于上个月30日宣布申请清盘，关闭本地两间分别在乌节路麒麟大厦与来福士城的店面，共175名员工将受影响。

罗敏申早前也证实，虽然商店的所有员工仍保有工作，但已不再需要部分后端支援的职工。临时清盘人将尽力协助这些受影响职员找到新的工作。

人力部发言人受询时回复《新明日报》表示，截至本月11日，有11名前雇员向人力部与劳资政纠纷调解联盟（TADM）寻求协助。这些前员工是因为不清楚裁员赔偿，替代通知的薪水以及年假折现事宜而求助。他们也为未来的就业前景表示担忧。

人力部与劳资政纠纷调解联盟已建议他们向罗敏申的指定清盘人索赔，人力部也已和新加坡劳商工友联合会（The Singapore Manual & Mercantile Workers’ Union）与全国职工总会就业与培训中心（e2i）联系，为受影响员工协调就业机会。

罗敏申的指定清盘人也证实所有员工将获得10月份的薪资。至于前员工，罗敏申已要求他们针对替代通知的薪水、未使用的年假、第13个月的奖金和裁员福利等向清盘人提出索赔，清盘人则会将赔偿支付给员工。

根据破产、重组与解散法下，每名员工可获得最高1万3000元的赔偿。若索赔数额超过1万3000元，清盘人将同其他债权人的索赔申请，对此另外做出审核。对程序须要进一步说明与协助的员工可向劳资政纠纷调解联盟或他们所属工会询问。