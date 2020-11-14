合作建设“超级港” 李总理：期待新越两国未来更密切合作

（早报讯）一个位于越南北部红河三角洲永福省的内陆集装箱中转站，未来将成为中国西部地区和东南亚之间的重要连接节点，中国与亚细安之间的商贸与物流连通性预计会得到进一步的提升。

这个别名“超级港”（SuperPort）的项目，启动仪式周六（11月14日）下午以虚实混合模式举行。李显龙总理和贸工部长陈振声以视讯方式出席，越南总理阮春福、越南副总理兼外交部长范平明等越南官员及商界代表则在越南首都河内现场观礼。

“超级港”毗邻永福省的20个工业园区，是亚细安智能物流网络（Asean Smart Logistics network）的首个项目，由我国物流业者叶水福集团（YCH）和越南T&T集团联手打造。

李总理在启动仪式上说，“超级港”是新加坡企业在越南最大的物流项目，它将为越南日益增加的出口提供关键的基础设施支援。

“这是对越南和亚细安的前途投下信任票，因为尽管目前面对冠病疫情的挑战，我们仍有信心能够越战越勇，长期前景是光明的。”

他也指出，“超级港”充分利用科技，增强本区域的物流和供应链互通性，“它很好地配合亚细安一体化的努力，区域合作与一体化的进程在冠病疫情危机当中也没有间断，这让人感到鼓舞”。

李总理也说：“我期待新加坡和越南未来能有更密切的合作。”

根据叶水福集团发出的新闻稿，除了通过公路和铁路将中国云南省昆明与河内连接起来，“超级港”也涵盖越南海防市的国际港口，是一个结合了陆地港口和供应链运作中枢的多模式物流枢纽.

新闻稿也说，随着制造业活动向越南转移，“超级港”将成为这些制造活动的供应枢纽，业务预计将成倍增长。