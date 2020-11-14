太平船务获淡马锡提供逾1亿元紧急信贷

（早报讯）深陷财务困境的本地集装箱运输公司太平船务（Pacific International Lines，简称PIL），已获得淡马锡控股旗下的海丽凯资本管理公司（Heliconia Capital Management）提供1亿1200万美元(1亿5096万新元)作为紧急信贷。

该公司也获得海丽凯资本制定一份总计达6亿美元的“全面重组计划”融资配套，以帮助公司摆脱债务总额多达33亿美元的财务困境。

太平船务由已逝世的“新加坡船王”张允中于1967年创办，目前由他的儿子张松声担任公司执行主席兼董事总经理。张松声本周三（11月11日）与债权人进行非正式会面，包括公司今年发行的6000万元固定利率债券的票据持有人。他希望债权人能接受公司提出的财务重组协议安排（scheme of arrangement）。

张松声接受《联合早报》访问时说，对于集装箱航运业来说，2018年至2020年是充满挑战的性，特别是冠病疫情加剧全球经济下滑情况。在这期间，公司已进行全方位战略检讨，探索提高业务和优化其资本结构的方案。

他说：“可是在冠病的冲击下，全球经济和市场波动持续恶化，导致经济衰退。这也造成太平船务资金流动面临巨大压力，并威胁到公司的运营能力，形成持续担忧。”

为重组业务，太平船务今年5月开始与海丽凯进行潜在投资商谈，最终顺利获得海丽凯提供结合股权和债务的6亿美元融资配套。

张松声透露，公司已获得1亿1200万美元作为紧急信贷，用来支付拖欠贸易商的款项和其他运营现金需求。6亿美元的其余融资款项则在进行中，这笔钱将用来偿还主要供应商，以及重新调整太平船务的资本结构到可持续水平。

在完成融资配套后，海丽凯将拥有太平船务的大部分股权。

尽管找到“白武士”提供6亿美元融资配套，太平船务截至去年底的债务总额达到33亿零100万美元，仍有必要与债权人制定债务重组计划。

太平船务已于周一（11月9日）正式向法院递交协议安排申请，希望通过债务扣减、债转股或延期还款等方式，与债权人达成妥协安排。

为推动拟议计划，公司同时申请债务延期偿付令保护（moratorium protection），以禁止债权人在没有法院许可下,对公司展开清盘程序。

太平船务预计明年1月召开债权人大会，它必须在会上获得每个类别的债权人至少75％的支持。

张松声说：“协议安排不但能让太平船务持续正常营运，更为新投资者进一步注资做好准备，如果整个财务重组计划顺利实施，随着近期航运业的复苏，将可以进一步改善太平船务的财务状况，稳健发展。”